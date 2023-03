Das aus dem Tierpark in Thale im Harz ausgebüxte Stachelschwein Pinky ist zurück. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT wurde das Tier am Montagabend wohlbehalten in einer Lebendfalle bei Trautenstein gefunden.

Ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle des Landkreises Harz bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstagmorgen, dass das Tier bereits zurück in sein Zuhause am Hexentanzplatz gebracht wurde. Tierparkleiter Nils Becker sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man sei in erster Linie erleichtert, dass Pinky wieder wohlbehalten zurück sei. Das Stachelschwein sei ermüdet, sitze jetzt aber gemeinsam mit Artgenossin Brain gemütlich unter der Wärmelampe. "Ich habe ihnen heute Morgen eine Walnuss gegeben zur Belohnung", sagte Becker.