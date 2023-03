Unbekannte haben in Thale im Landkreis Harz zwei Weißschwanz-Stachelschweine aus ihrem Gehege im Tierpark Hexentanzplatz gestohlen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die in der Nacht zum Samstag verschwundenen Stachelschweine "Pinky" und "Brain" seien rund 60 Zentimeter groß und wiegen circa 15 Kilogramm. Beide Tiere seien ausgewachsen und tragen am Kopf einen grauen Kamm.