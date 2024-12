In seinen Anfangsjahren als Leiter des Talsperrenbetriebs Sachsen-Anhalt habe er hier richtig Hand anlegen müssen, weil die Staumauer "absolut marode" war, erinnert sich der Ruheständler in spe. In jener Zeit habe er die Zillierbachtalsperre ins Herz geschlossen: "Mitten im Wald hoher Fichten und talseits der Mauer ein Bedienhaus wie ein kleines Märchenhäuschen. Das war einfach ein idyllischer Ort, an dem man auch mal entspannt abschalten konnte."

Meist, so Henning, handele es sich um sogenannte Gewichtsstaumauern wie jenes Schwergewicht der Rappbodetalsperre, Deutschlands höchster Staumauer. "All das in Schuss zu halten, darin besteht unsere Aufgabe als Talsperrenbetrieb. Und unsere Anlagen sind allesamt in einem sehr guten Zustand", was ihn nach 27 Jahren als Leiter des Betriebes mit Stolz erfülle – gerade jetzt, wo sein Abschied in den Ruhestand nahe rückt.