Die eigene Silberhochzeit verpasst

In Hochwasserzeiten gehen alle Mitarbeitenden im Landesbetrieb an ihre Grenzen. Trotzdem achtete Direktor Henning auf Pausen. Weil die wichtig seien und man sonst Fehler mache, sagt er. 12 Stunden waren das Limit, dann wurde gewechselt.

Das galt auch für ihn selbst. Doch nicht immer ließ sich das einhalten. "Ich habe meine Silberhochzeit verpasst", sagt Henning rückblickend. Genau an dem Tag sollte der Polder an der Havel erstmals geflutet werden. Auch wieder so eine Entscheidung mit viel Verantwortung, denn die Ackerflächen dort waren noch nicht abgeerntet, dem Landwirtschaftsbetrieb drohte der Totalverlust.



Henning musste zur Havel fliegen. "Meiner Frau habe ich gesagt: 'Zum Mittag schaffe ich es nicht.' Ich bin mit dem Hubschrauber ab Stendal geflogen, habe angerufen und gesagt, dass ich es vielleicht zum Abendessen schaffe." Die Hochzeitsgesellschaft feierte ohne ihn. "Ich kam dann nachts um 3." Die Geschichte werde heute noch zum Besten gegeben, erzählt er. Doch seine Familie habe auch in diesen Zeiten immer hinter ihm gestanden. Burkhard Henning übergibt den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft an die nächste Generation. So wie Helge Reymann hat er viele junge Führungskräfte ausgebildet. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

Rückverlegungen und Ruhestand

Wenn Burkhard Henning nun seine Kommandozentrale räumt, übergibt er den Landesbetrieb mit ein paar laufenden Baustellen – in gute Hände. An wen? Das wird in den nächsten Tagen verkündet. Burkhard Henning hat seine Mitarbeiter gefördert, ihnen Vertrauen geschenkt, sie wachsen lassen.

Er selbst erlebte dieses Vertrauen auch, wurde mit nicht einmal 40 Jahren Direktor des Landesamts für Umweltschutz. Seine Nachfolger werden vor allem den Flüssen wieder mehr Raum geben müssen. 18 Quadratkilometer sind es bereits unter ihm geworden – das größte Deichrückverlegungsprojekt war das im Lödderitzer Forst. Gemeinsam mit Partnern wurden der Elbe dort 600 Hektar zusätzliche Überflutungsfläche gegeben.