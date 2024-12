Im September 2025 bekommt das ehemalige Sommerhotel "Zehnpfund" in Thale im Landkreis Harz eine neue Bestimmung. Nach einem millionenschweren Umbau soll dort eine neue Seniorenresidenz eröffnet werden. Das teilte die Betreibergesellschaft, die Azurit Gruppe, MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Im Januar 2021 hatte der Umbau des historischen Sommerhotels begonnen. Dort soll im 19. Jahrundert auch der Schriftsteller Theodor Fontane übernachtet haben. Das luxuriöse "Zehnpfund" war damals eines der größten Sommerhotels in Deutschland. Im Ersten Weltkrieg war das Hotel zum Lazarett umfunktioniert worden. Später war dort auch ein Kindergarten untergebracht.

Nach der Wende sollte das Gebäude wieder zu einem Hotel umgebaut werden – allerdings ohne Erfolg. Jahrelang stand das Gebäude am Bahnhof leer und zerfiel. Dass nun dort wieder Leben einzieht, bedeutet Thales Bürgermeister Maik Zedschack (CDU) viel: "Es war ein Lost Place und in spätestens zehn Jahren wäre das Gebäude zusammengestürzt. Es musste dringend gehandelt werden, und wir sind dankbar, dass in der Vergangenheit ein Investor gefunden wurde."