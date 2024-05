Doch die Folgen seien dramatisch, so Meurer: "Es hat sich mittlerweile derart zugespitzt, dass eine gewisse Anzahl von pflegebedürftigen Menschen nicht mehr so versorgt werden kann, wie es eigentlich notwendig wäre." Hinzu komme eine wirtschaftliche Schieflage vieler Heime, so dass es vermehrt Insolvenzen gebe.

Probleme der Pflegebranche: Sachsen-Anhalt besonders betroffen

Der Zuwachs von Pflegebedürftigen mit Anspruch auf Unterstützung überfordert zudem die zuständigen Ämter. In Sachsen-Anhalt sei man nicht darauf vorbereitet, von Jahr zu Jahr mehr Anträge zu bearbeiten, so DRK-Geschäftsführer Uhle: "Das bedeutet, dass auch die Altenhilfeeinrichtungen dramatisch auf ihr Geld warten. Und dann schicken wir dem einen Minister einen Brief und dann einem anderen. Und alle antworten dann: Das ist nicht mein Thema."

Aber auch bei der Finanzierung der Ausbildung gibt es Probleme. Seit dem letzten Jahr zahlen alle Einrichtungen in einen zentralen Topf ein, den die Landesregierung verwaltet. "Im letzten Jahr haben alle brav eingezahlt. Jetzt liegt das Geld aber irgendwo beim Land", sagt Uhle. "Aber das Land zahlt das Geld nicht aus, weil es das nicht hinkriegt. Und das macht pro mittlerem Altenheim so um die 100.000 Euro aus." Laut Uhle sind das Gelder, die im laufenden Betrieb fehlen.

Sonderfall mobile Dienste

Die teuerste Form der Pflege ist die stationäre Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung, weswegen es das erklärte Ziel ist, Menschen so lange wie möglich ihren eigenen vier Wänden zu versorgen. Das allerdings ist in einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt eine besondere Herausforderung. Und gerade für Sachsen-Anhalts Pflegedienste ergeben sich besondere Probleme, erklärt Carlhans Uhle: "Die Fahrtzeiten werden ja faktisch nicht vergütet. Hinzu kommt, dass spezielle Leistungen, wie etwa die chronische Wundversorgung, nicht besonders vergütet werden."

Zudem gibt es derzeit einen Streit zwischen den Anbietern der mobilen Pflege und der AOK, die ja für ihre Versicherten die Leistungen bezahlt. Das Verhalten der Krankenkasse habe dazu geführt, dass auch zur Jahresmitte noch kein Vergütungsabschluss für die privaten Anbieter ambulanter Pflege in Sachsen-Anhalt vorliege, so der zuständige Verband in einer Pressemitteilung. Sachsen-Anhalts Sozialministerium wird aufgefordert, entsprechende Verhandlungen auf den Weg zu bringen. Bildrechte: picture alliance/dpa | Guido Kirchner

Kipppunkt in fünf Jahren: Zahl der Pflegekräfte wird sinken