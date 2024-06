Nach der tödlichen Hunde-Attacke auf eine Seniorin in Emersleben im Landkreis Harz ist die Akte geschlossen. Wie Oberstaatsanwalt Hauke Roggenbuck MDR SACHSEN-ANHALT sagte, wurde das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen den 53-jährigen Hundehalter eingestellt. Zeugen seien vernommen und die Ermittlungen beendet worden.

Demnach befand sich der Schäferhund auf dem Privatgrundstück in einem geschlossenen Zwinger. Das Tier hätte nicht von alleine herauskommen können. Der Hundehalter habe also nicht gegen seine Sorgfaltspflicht verstoßen, so Roggenbuck. Die Ermittlungen ergaben stattdessen, dass die Frau den Zwinger betrat und dabei zuvor vier Türen geöffnet hatte. Warum, das sei unklar und auch nicht mehr rekonstruierbar.