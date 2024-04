In Weißenfels ist am Mittwochabend ein sechs Jahre altes Kind in der Nähe eines Spielplatzes von einem Hund gebissen und schwer verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Halle MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage mitteilte, hatte der Hundebesitzer das Tier an einer Bank am Schützenplatz angeleint. Der vorbeilaufende Junge wurde von dem Tier ins Gesicht gebissen. Laut Polizei zog der Besitzer den Hund zurück.