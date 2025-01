Im Landkreis Stendal fuhren zwei Autos in einen umgestürzten Baum. Im Landkreis Wittenberg knickte bei Luko ein Telefonmast um. Umgestürzte Bäume gab es auch im Landkreis Börde, im Saalekreis, im Salzlandkreis sowie in den Landkreisen Mansfeld-Südharz und Anhalt-Bitterfeld. Verletzte wurden nicht gemeldet.

Auf dem Brocken wurden zu Neujahr Windgeschwindigkeiten von mehr als 140 Kilometern pro Stunde gemessen, was Orkanstärke bedeutet. Hier hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) die höchste von vier Gefahrenstufen ausgerufen, es habe Gefahr für Leib und Leben bestanden. Auch die Brockenbahn der Harzer Schmalspurbahnen fuhren am Mittwoch nicht auf Norddeutschlands höchsten Gipfel. In den tieferen Lagen des Harzes sowie im Landkreis Börde, im Saalekreis und auch in Halle erreichte der Wind mit gut 80 km/h Sturmstärke.