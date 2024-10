Und wie steht es nun um die Qualität des Wassers in der Rappbodetalsperre? Überwacht wird die von der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz, kurz FEO. Das Unternehmen teilte MDR AKTUELL schriftlich mit: "Routinemäßig durchgeführte Rohwasserkontrollen haben in Folge des Brandes keine Veränderungen in der Wasserbeschaffenheit aufgewiesen." Die FEO und die Talsperrenverwaltung halten es wegen verschiedenster Bedingungen aber auch für unwahrscheinlich, dass das Löschwasser überhaupt in die Rappbodetalsperre gelangt.