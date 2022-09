Dass es auch anders geht, zeigt das Nachbarland Thüringen. Dort gibt es seit drei Jahren einen Aktionsplan zur Sanierung von Feuerlöschteichen in Wäldern. Im thüringischen "Aktionsplan Wald 2030" ist ausdrücklich die Sanierung von Feuerlöschteichen in Wäldern eingeplant. Allein im Jahr 2020 hat ThüringenForst rund 470.000 Euro in die Sanierung von 21 Feuerlöschteichen investiert. In den vergangenen beiden Jahren wurden in Thüringen 44 Löschteiche in den Wäldern saniert.