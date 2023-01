Wir wollen an diesem Vormittag zum "Weißen Hirsch" wandern. Das ist ein Aussichtspunkt auf dem Bergkamm in der Nähe des Orts. Keine weite Strecke. Ideal für kurze Beine an kalten Tagen. Und vielleicht finden wir ja unterwegs einen Wanderstein.

"Für meinen Sohn ist das dann auch immer so ein Highlight, wenn er einen findet", sagt Janett Kruse, während der achtjährige Simon routiniert einen der Stempelkästen der Harzer Wandernadel am Wegesrand öffnet. Wandersteine liegen häufig an den Stempelstellen der Harzer Wandernadel. Sie wollen ja gefunden werden. Der Stempelkasten in Treseburg aber, der ist an diesem Vormittag leer. Also weiter. Simon sagt, er hat häufiger Glück. Einmal hat die Familie bei einer Wanderung sogar vier bemalte Steine gefunden. Das hat er sich gemerkt. Tom Gräbe war gut vorbereitet – und hatte einige Wandersteine eingepackt. Bildrechte: MDR/ Danny Ebeling

Unterwegs stehen Bänke an Aussichtspunkten im Wald. Es geht recht steil bergauf. An den Rastplätzen: Keine Steine. Also legen wir einen aus. Ich habe vorgesorgt und ein paar bunte Steine im Rucksack. Ganz wichtig beim Steine "auswildern" - so nennen das die Profis: ein Foto auf Facebook posten. Mit dem Ort des Steines.

Wandersteine gibt es auch im Internet. Allein die Gruppe "Harzsteine", in der sich engagierte Steinwanderer austauschen, hat rund 30.000 Mitglieder. Wandersteine sind ein Phänomen. Wenn ich vor der Wanderung davon erzählt habe, dass ich Wandersteine suchen gehen will, war die Reaktion häufig: Schulterzucken. Kleine, bemalte Steine am Wegesrand hatte dann aber jeder irgendwie schon mal gesehen. Das Foto des Steins in der Facebook-Gruppe jedenfalls sorgt für viele Likes, Wertschätzung für das kleine Kunstwerk. Das motiviert.

Überhaupt: Motivation ist gar kein Thema, hier auf der Wanderung. Bei den Kindern ist das Sammelfieber ausgebrochen. Schnell weiter. Vielleicht liegt irgendwo doch noch ein lieber Gruß eines unbekannten Künstlers.