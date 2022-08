Einen Blick in die Welterbestadt Quedlinburg gewährt seit Kurzem eine Live-Webcam, deren Bilder von überall auf der Welt abgerufen werden können. Den aktuellen Panorama-Blick liefert eine Kamera, die in Kooperation mit Evangelischen Kirchgemeinde Quedlinburg am Turm der Marktkirche St. Benedikti angebracht wurde.