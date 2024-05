In Wernigerode ist in der Nacht auf Freitag ein Feuer im Gebäude eines Discounters und Döner-Imbiss in der Ilsenburger Straße ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach mehreren Stunden löschen. Das abgebrannte Gebäude ist nach Angaben des Einsatzleiters in sich zusammengefallen. Erste Schätzungen gehen von einem Sachschaden in Höhe von mehr als einer Million Euro aus.