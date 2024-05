Nach dem starken Unwetter am Pfingstmontag in Stendal laufen die Aufräumarbeiten. Bis Dienstagnachmittag waren Aufräumfahrzeuge und die Feuerwehren in Stendal unterwegs, um die Gewitterschäden zu beheben. Während die Wassermassen inzwischen abgelaufen sind, lagen bis mittags noch Schneehäufchen mit Hagelkörnern an den Straßenrändern.