Ausbau geplant Strandbad Arendsee soll auch abseits der Badesaison Touristen anziehen

17. Juni 2024, 05:00 Uhr

In Arendsee soll das Strandbad ausgebaut werden. Am See soll ein Strandpark entstehen, der für Touristen auch bei schlechtem Wetter interessant sein soll: Mit Saunen am Ufer, einer Ferienhaus-Siedlung und neuen Caravan-Stellplätzen. Das sind zumindest die Pläne, die MDR SACHSEN-ANHALT vor Ort einsehen konnte. Ob sie umgesetzt werden, entscheidet jetzt der Stadtrat. Auch wenn der grünes Licht gibt, dauert es voraussichtlich einige Jahre, bis alle Ideen umgesetzt werden.