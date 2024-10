Freude ist es auch, was der ökumenische Arbeitskreis der christlichen Kirchengemeinden erreichen möchte. Unter dem Motto 'Freiheit, Einheit, Hoffnung.' stellt Stefan Jokel zum Einheitstag das Singen in Wernigerode auf die Beine. "Danke zu sagen, und Dank auch zu empfinden für die Wiedervereinigung, für die friedliche Revolution", das ist ihm ein inniges Bedürfnis. "Ich war zwar zu klein, um damals all das Geschehene so richtig zu empfinden." Aber eben all das mit Dankbarkeit zu bewahren, sei ihm das größte Ziel.