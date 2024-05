In Wernigerode ist die Feuerwehr seit 2 Uhr im Großeinsatz. In der Ilsenburger Straße war nach Angaben der Leitstelle in einem Discounter und Döner-Imbiss ein Feuer ausgebrochen. Inzwischen sind die Flammen nach Angaben des Einsatzleiters unter Kontrolle und weitgehend gelöscht. Das abgebrannte Gebäude sei in sich zusammengefallen. Die Löscharbeiten sollen bis in den Vormittag andauern.