Der Kommunalpolitiker kritisiert demnach, dass der Wille zum Umdenken innerhalb der Partei fehlt. Gericke war Teil einer Gruppe, die nach dem schlechten Abschneiden der Partei bei der Kommunalwahl im Sommer einen Brandbrief verfasst hatte. Darin hatten die Unterzeichner mehr Politik im Interesse der Bürger und einen Neuanfang in der Landes-SPD gefordert.

Beim Parteitag am vergangenen Wochenende ist allerdings die bisherige Parteispitze wiedergewählt worden, weswegen Gericke nun Konsequenzen zieht. In einer Erklärung, die Gericke an seinen SPD-Ortsverein geschickt hat und die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, erklärt er, Veränderung sei nicht gewollt.