Die Stimmen der 18 Unterzeichner des offenen Briefes verstummten auf dem Landesparteitag am Freitagabend. Einzig Elrid Pasbrig nutzte die Gelegenheit, in ihrer Bewerbungsrede auf das Schreiben einzugehen. Die Verfasser hätten ein Angebot unterbreiten wollen, insbesondere bei den Themen Migration und Bürgergeld, um die SPD in Sachsen-Anhalt neu aufzustellen. Fragemöglichkeiten an den amtierenden Vorstand oder an die Bewerberin wurden jedoch nicht genutzt. Einige der Mitzeichner des Briefes haben angekündigt, als Beisitzer im Landesvorstand kandidieren zu wollen. Diese Wahlen sind für Samstag geplant.