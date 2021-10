Burger Bündnis gegen Rechts "Da sollte eine Ghetto-Klasse entstehen"

Seit elf Jahren arbeitet Peter Gümbel nun schon als Pfarrer in Burg und engagiert sich im Bündnis gegen Rechts. "Ja, es gibt hier eine rechte Szene, aber aus meiner Sicht ist das ein ganz normaler Schnitt unserer Gesellschaft des Bundeslandes, der sich auch in Burg widerspiegelt", sagt er. Grundsätzlich sei Burg eine offene, eine bunte Stadt.

Klar sei, "dass sich auch die Gesellschaft hier seit 2015 verändert habe". Gümbel sagt: "Sie ist bunter geworden und das müssen die Menschen natürlich erstmal so annehmen." Gerade in Burg-Süd, einem Neubauviertel am Stadtrand, sei der Anteil an Familien mit Migrationshintergrund vergleichsweise groß.