Bei einem Brand in einer Schweinemastanlage in Lübars im Jerichower Land sind am 1. Mai rund 200 Tiere verendet. Das bestätigte Nico Arnold, Einsatzleiter von der Feuerwehr Möckern, MDR SACHSEN-ANHALT. Demnach wurde die Feuerwehr gegen 1 Uhr in der Nacht alarmiert. Erst am Abend wurde der Brand als gelöscht gemeldet, erklärte die Leitstelle dem MDR am Donnerstagmorgen.



Eine der Hallen auf der Anlage ist laut Feuerwehr komplett abgebrannt. Ein Übergreifen auf weitere Stallungen habe verhindert werden können. An dem Einsatz waren demnach 110 Feuerwehrleute sowie Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten beteiligt.