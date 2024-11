JVA Burg Gefängnis-Lageplan gerät an Insassen: Mitarbeiter nach Panne verunsichert

Hauptinhalt

25. November 2024, 10:22 Uhr

In Sachsen-Anhalt hat das Justizministerium die Leitung der JVA Burg vorläufig freigestellt. Zuvor war bekannt geworden, dass ein elfseitiges Dokument mit Lageplänen des Gebäudes in die Hände von Gefangenen geraten sein soll. Das Ministerium bestätigte die Details nicht, hat aber eine Untersuchung eingeleitet und Anzeige erstattet. Am Mittwoch soll sich der Rechtsausschuss des Landtags damit beschäftigen.