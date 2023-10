N och immer seien die Wunden sehr tief, erzählt der Anwalt. Sein Mandant habe ein schweres Trauma . Schlafstörungen quälten ihn. Es vergehe kaum ein Tag, an dem der Justizvollzugsbeamte nicht an den 12. Dezember 2022 denken müsse und die Todesängste wieder hochkämen.

Bildrechte: MDR/Johannes Waschke

Er nehme größere Umwege in Kauf, um bloß nicht am Gefängnis in Burg vorbeifahren zu müssen. Normaler Alltag, arbeiten gehen, den Dienst wiederaufnehmen: Das sei momentan immer noch ausgeschlossen. Und wie sich die diagnostizierte posttraumatische Belastungsstörung künftig entwickele, sei ungewiss.



Bei der psychologischen Unterstützung des Beamten soll es gehakt haben, kritisiert Siebenhüner. "Das Land hat ihm diese angeboten, aber wie ernst das gemeint gewesen ist, und wie konkret das auch war, da habe ich große Probleme mit. Und ich denke, das war auch nicht in Ordnung", so der Anwalt.