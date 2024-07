Die Gemeinde Möser im Landkreis Jerichower Land prüft, ob der gewählte Gemeinderatsvertreter Maximilian Tischer nur vorgibt, in Möser zu wohnen. Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT deuten darauf hin. Gemeindebürgermeister Marko Simon (SPD) sagte: "Ich habe in Abstimmung mit dem Meldeamt vereinbart, dass unregelmäßige Kontrollen, die die Mitarbeiter festlegen, stattfinden, um zu überprüfen, ob Herr Tischer aufzufinden ist." Tischer habe dem Bürgermeister gesagt, er sei beruflich sehr viel unterwegs.

Maximilian Tischer wurde für die AfD am 9. Juni dieses Jahres in den Gemeinderat von Möser gewählt. Bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend war er nicht anwesend.