Straßenausbau-Pauschale Viele Straßenbauprojekte müssen auf Eis gelegt werden

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Karsten Möbius

Früher haben die Kommunen in Sachsen-Anhalt ihre Bürgerinnen und Bürger dazu verpflichtet, sich an den Kosten für den Straßenausbau zu beteiligen. Diese Straßenausbaubeiträge hat das Land abgeschafft und stattdessen die Straßenausbau-Pauschale eingeführt. Doch die Berechnung der Pauschale fußt auf alten Zahlen, denn die Baukosten haben sich massiv erhöht. In vielen Kommunen müssen Bauvorhaben deswegen auf Eis gelegt werden.