Verteilung der Gelder: An wen sich Betroffene wenden können Die Stadtverwaltung schreibt die Betroffenen nach eigenen Angaben aktiv an und sendet ihnen das Antragsformular zu. Zudem seien Beratungen geplant, in Ausnahmefällen auch in Form von Hausbesuchen. Ein Team für alle Fragen zur Spendenvergabe ist laut Stadt unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: buerosonderstab@stadt.magdeburg.de



Voraussichtlich ab 20. Januar soll es zudem eine Beratungsstelle geben. Einzelheiten und Öffnungszeiten sind aktuell noch nicht bekannt.