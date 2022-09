Magdeburg OB Borris: Personalnot Grund für Missstände bei Ausländerbehörde

Lange Wartezeiten, mangelnde Kommunikation und Unfreundlichkeit: Magdeburgs Ausländerbehörde steht aktuell in der Kritik. Oberbürgermeisterin Borris äußerte sich bislang nicht dazu. Nun kommentierte sie die Vorwürfe auf Facebook: Schuld an den Missständen sei Personalnot. Borris ist nach eigenen Angaben an dem Thema dran.