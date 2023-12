Vor einem Jahr hätte Denise Hohmann nicht mehr damit gerechnet, noch einmal ein Weihnachtsfest mit ihren vier Kindern zu erleben: "Ich war mehr in der Klinik als zu Hause, meine Kinder kannten keine gesunde Mutter mehr. Ohne sie hätte ich vielleicht resigniert, und hätte wohl nicht überlebt", sagt die 34-Jährige, die nach einer schweren Corona-Infektion auch wochenlang im künstlichen Koma gelegen hat. "Ich habe immer an meine Kinder gedacht, und dass ich sie nicht allein zurücklassen darf."

Zwei Jahre kann sie dies nur so hinnehmen, während ihrer Odyssee von Arzt zu Arzt. Dass sie unter einer schweren Störung des Dopamin-Stoffwechsels im Gehirn leidet, wie er in dieser Form nur sehr selten und eher bei relativ jungen Müttern vorkommt, wird erst sehr spät festgestellt: Myasthenie, eine seltene und bis jetzt unheilbare Autoimmunkrankheit. "Ich musste nicht wirklich überlegen. Ich wusste sofort, dass ich diesen Therapie-Versuch riskieren würde", sagt Hohmann über die neue Therapie-Möglichkeit aus Magdeburg.

Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE

An der Uniklinik Magdeburg beobachten damals zwei Professoren schon länger ihren Krankheitsverlauf. Der Onkologe Dimitrios Mougiakakos und der Neurologe Aiden Haghikia überlegen, bei ihr ein revolutionäres Immunzellen-Verfahren anzuwenden, die sogenannte CAR-T-Zell-Therapie, ein gentechnisch basierter Ansatz, der nur mit Spezialisten in den USA verfolgt werden kann. Haghikia und Mougiakakos intensivieren ihre Zusammenarbeit, sie wissen, dass Denise Hohmann die weltweit erste Patientin mit diesem Krankheitsbild sein kann, bei der diese Immunzellen-Therapie angewendet werden würde.



"Sie hatte den Glauben an die Ärzte schon verloren. Dass sie zugestimmt hat, war am Ende auch ein Vertrauen in das, was wir ihr erklären konnten", erinnert sich Aiden Haghikia, der auch schon bei Parkinson- und Multiples-Sklerose-Patienten Behandlungserfolge erzielt hat. "Ich wusste, dass ich dies vor allem für meine vier Kinder mache, sie sollten wieder eine gesunde Mutter haben", sagt Denise Hohmann heute, etwa acht Monate nach der Therapie. Auf einmal kann Denise Hohmann wieder laufen, draußen im Klinikpark – ohne Rollator.