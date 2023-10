In Sachsen-Anhalt soll ein neues Projekt für Batteriegroßspeicher entstehen. Der Projektentwickler Kyon Energy aus München teilte mit, er habe die Genehmigung hierfür erhalten. Die Anlage in der Diesdorfer Wuhne in Magdeburg werde eine Speicherleistung von 58 Megawatt und eine Speicherkapazität von 116 Megawattstunden erbringen. Der Bau solle Anfang 2024 beginnen, die Inbetriebnahme sei bis 2025 geplant.