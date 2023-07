Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) bezeichnete die Pläne von "Eco Stor" als ein gutes Zeichen für das Land. Schulze sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch, das sei genau das, was man brauche. Sachsen-Anhalt stehe eine Menge erneuerbarer Energien zur Verfügung. Strom müsse man am Ende des Tages speichern können.