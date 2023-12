Bildrechte: picture alliance/dpa | Simon Kremer

Diesel-Subventionen Bauern protestieren vor Magdeburger Landtag gegen Ampel-Kompromiss

14. Dezember 2023, 18:20 Uhr

Mit dem Haushaltskompromiss der Ampel in Berlin sollen Diesel-Vergünstigungen reduziert werden. Das trifft insbesondere auch Landwirte. Mit Traktoren protestierten sachsen-anhaltische Bauern daher am Donnerstag vor dem Landtag in Magdeburg.