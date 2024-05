Er ist der Deutsche im Vorstand der Intel-Corporation in Kalifornien. Seine Aufgabe ist der weltweite Verkauf von Intelprodukten und der Aufbau von Kundennetzwerken. Aber Christoph Schell ist auch ein Brückenbauer: Er erklärt den Amerikanern, wie Deutschland funktioniert und den Deutschen den American Way of Life. Als Intel ankündigt, nach Magdeburg zu gehen, entscheidet sich Schell bei Intel anzufangen, um seine deutsche Expertise einzubringen.

Intel-Chips verkaufen, die es noch nicht gibt

Zwei Jahre später baut er Kundenbeziehungen in Deutschland auf, obwohl in Magdeburg noch nichts steht. Das sei für die Branche nicht ungewöhnlich, erklärt Schell. Lange im Voraus verständigen sich Kunden und Chiphersteller, welche Anwendungen die Chips der Zukunft bieten müssen. Das gehe nur im Teamwork, sagt der aus Schwaben stammende Manager. Man rede quasi über Produkte, die es noch gar nicht gibt. So ist er schon mit einem Unternehmen aus Stuttgart in Verhandlungen, aber auch mit dem GovTech Campus in Berlin, der die Bundesregierung und Landesverwaltungen beim Aufbau einer modernen digitalisierten Verwaltung berät.

Schell: "Subventionen sind Investition in Zukunft Europas"

Bildrechte: MDR/ Sebastian Mantei Kritik an den Milliarden-Subventionen kann Christoph Schell verstehen. Sie seien aber notwendig, um im internationalen Wettlauf mithalten zu können. Schell mag das Wort Subventionen nicht. Aus seiner Sicht handelt es sich vielmehr um Investitionen in die Zukunft von Deutschland und Europa. Unser ganzes Leben werde jeden Tag mehr digitalisiert. Digitalisierung brauche Chips, Europa habe in der Vergangenheit nicht mitgemacht, so Schell.

Digitalisierung braucht Chips und das Wachstum, das wir im Chipbereich sehen, stellt sicher, dass die Chipindustrie eine attraktive Industrie ist. Europa hat in der Vergangenheit da nicht mitgemacht. Christoph Schell, Intel-Vorstand

Firmen sind im Wettstreit

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wenn Deutschland nicht investieren wolle, werde es von Asien und den USA überrollt werden, prohezeit der Intel-Manager. Auch Gunther Kegel, Präsident des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) bestätigt das am Rande der Jahrestagung seines Verbands, auf der auch Christoph Schell mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) über die Ansiedlung in Magdeburg spricht. Es gebe einen Wettstreit um die Fimen mit dem besten Know-how. Jedes Land, das eine große Firma ansiedeln wolle, müsse Subventionen aufbringen, so Kegel.

Der Wettstreit um die Firmen mit dem besten Know-how ist in voller Härte entbrannt. Jedes Land der Welt, das eine große Firma ansiedeln will, was über diese neuesten minimalen Strukturgrößen verfügt im Halbleiterbereich, muss Subventionen aufbringen. Das sind die Spielregeln. Gunther Kegel, Präsident des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie

Dass es Deutschland gelungen sei, mit Intel und TSMC die bedeutenden Player hierherzubringen, sei jetzt der richtige Zeitpunkt. Jetzt beginne man, die Algorithmen der künstlichen Intelligenz auf Chips zu portieren. Damit würden sie irgendwann in jedes Elektrogerät hineinwandern.

Europas modernste Chips sollen aus Magdeburg kommen

Die Halbleiter aus Magdeburg sollen im Zwei-Nanometer-Bereich und noch kleiner gebaut werden. Damit sollen die Werke in Magdeburg die modernsten Europas werden. Die Chips sollen effizienter werden und weniger Energie verbrauchen. Das soll die Produkte, in denen Magdeburger Halbleiter stecken, international wettbewerbsfähiger werden – ob im Auto, in Robotern oder in der Automatisierungsindustrie. Die Chips sind vor allem für die Anwendungen von Künstlicher Intelligenz (KI) vorgesehen.

KI ist wie das Internet. Als ich damals meinen Fachhochschulabschluss gemacht habe, da kam das Internet auf und es gab Fragen, was bringt das, ist das transparent, wie reguliert man das. Und letztendlich: Heute benutzen wir das Internet und das ist wie Atmen für uns. Christoph Schell, Intel-Vorstand

Nutzung von Künstlicher Intelligenz wird steigen

Der Manager geht davon aus, dass bis 2030 etwa 80 Prozent aller Intel-Kunden Künstliche Intelligenz in ihren Unternehmen verwenden werden. Unternehmen, die das nicht machen, wird es nicht mehr geben, schätzt Schell. Deutschland müsse verstehen, dass dies nichts Optionales sei; man sich überlegen könne, ob man mitmache oder nicht. "Wenn man nicht mitmacht, wird man einen Wettbewerbsnachteil haben und man wird es nicht überleben", meint Schell.

Auch wenn Intel bereits Kundenaquise betreibt, ist auf dem Magdeburger Eulenberg nichts von den Zukunftsschmieden der Halbleiterindustrie zu sehen. Doch im Hintergrund bewege sich viel, so der Manager. Im Moment laufen noch die Genehmigungsprozesse für den Bau und in Brüssel steht noch die Freigabe der 9,9 Milliarden Subventionsgelder aus. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) rechnet nach der Europawahl mit einer Entscheidung.