Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zeigte sich erleichtert. Es sei eine entscheidende Botschaft, dass die Investitionen in die Chip-Industrie in Ostdeutschland weiterhin in vollem Umfang gewährleistet würden, erklärte er am Mittwoch am Rande der Landtagssitzung.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael