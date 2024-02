In Sachsen-Anhalt haben sich die Bauernproteste am Mittwochabend in Magdeburg verschärft. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, hatten Landwirte zunächst versucht, ein Tanklager zu blockieren. Dies konnten die Einsatzkräfte jedoch verhindern. Rund 150 Traktoren seien daraufhin zum August-Bebel-Damm gefahren und hätten die Straße komplett dicht gemacht.

In ganz Sachsen-Anhalten hatte es am Mittwoch Bauernproteste gegeben. Die Landwirte blockierten fast alle Autobahnauffahrten im Land. Nach Einschätzung der Polizei beteiligten sich mehrere hundert Bauern an den Aktionen. Der Präsident des Bauernbundes in Sachsen-Anhalt, Martin Dippe, sprach von bis zu 600 Teilnehmern. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Staus. Laut Polizei gab es einige Zwischenfälle. So habe in Calbe (Salzlandkreis) ein empörter Autofahrer einen Bauern geschubst. Der Landwirt sei dabei leicht verletzt worden.