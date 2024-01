Für andere, wie Bianca (39) aus dem Landkreis Nordhausen, hat die Vielzahl der Proteste negative Auswirkungen auf politische Entscheidungen: "Jeder will zu Recht gehört werden, aber man weiß nicht mehr, welches Problem man zuerst lösen soll", beschreibt sie ihre Beobachtungen und ergänzt: "Langfristige Lösungen werden nicht mehr akzeptiert. Das führt zu überhasteten Entscheidungen. Man ist so ungeduldig. Jeder hat Angst, zu kurz zu kommen."

Zwei Fünftel gaben an, dass sie Demonstrationen für ein wirkungsvolles Mittel halten, um sich politisch einzubringen. Ein ebenso großer Anteil hält Petitionen und Unterschriftensammlungen für geeignet. Zum Vergleich: In der Mitarbeit in einer Partei sehen nur halb so viele Befragte, nämlich knapp ein Fünftel, ein wirkungsvolles Instrument, um sich politisch einzubringen. Ganz vorn liegt hingegen die direkte Demokratie, also beispielsweise Bürgerentscheide, Volksentscheide oder auch Bürgerräte.