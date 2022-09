Evakuierung beendet Magdeburg: Weltkriegsbombe entschärft

Bei Sondierungsarbeiten in Magdeburg-Rothensee ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der 50-Kilogramm-Sprengsatz wurde am Mittwochnachmittag am Fundort entschärft. Die Anwohner können nun in ihre Wohnungen zurückkehren.