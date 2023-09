In Magdeburg ist am Mittwoch möglicherweise ein Sprengsatz oder eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das berichten die Magdeburger Verkehrsbetriebe. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Bereich um die ehemalige SED-Parteischule in der Nähe der Kastanienstraße/ Rostocker Straße gesperrt. Der Sperrradius beträgt zirka 200 Meter.