2010 blutete Krankenhaus Staßfurt bereits aus

Das alles gab es schon einmal so ähnlich und zwar im Jahr 2010. Damals war das Krankenhaus noch Teil der Klinikholding im Salzlandkreis, also in öffentlicher Trägerschaft. Die Patientenzahlen waren eingebrochen, das Krankenhaus Aschersleben-Staßfurt schrieb rote Zahlen. Die Innere Klinik wurde geschlossen – ab Mitte Dezember 2010 wurden keine Patienten mehr in die Innere Klinik des Krankenhauses Staßfurt eingeliefert. Es blieb ein ambulantes OP-Zentrum.

6.000 Menschen aus der Region sind seinerzeit für den Erhalt des Krankenhauses auf die Straße gegangen. Tom Gräbe MDR-Reporter

Proteste gab es: 6.000 Menschen aus der Region sind seinerzeit für den Erhalt des Krankenhauses auf die Straße gegangen. Später hat der Landkreis seine Klinikholding privatisiert. Ein Notverkauf an Ameos. Ein Argument damals: So behält Staßfurt sein Krankenhaus. Ende 2012 wurde es endlich wiedereröffnet. Und heute läuft nun wieder eine Unterschriftenaktion für den Erhalt des Krankenhauses in Staßfurt. Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zenralbild | Klaus-Dietmar Gabbert

Auch die politischen Rahmenbedingungen sind ähnlich, Krankenhäuser können nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. Das war schon einmal so: 2003 hatten mit der Einführung der Fallpauschale marktwirtschaftliche Prinzipien in Krankenhäusern Einzug gehalten. Kassen fingen an, nur noch nach Leistungen zu bezahlen. Die Folge war eine Privatisierungswelle. Die Krankenhäuser im Salzlandkreis waren nicht mehr wettbewerbsfähig. Ameos hat sie damals wieder flott gemacht.

Ameos: Inflation, Energiekrise und Ukraine-Krieg sind Schuld