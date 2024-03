Die Halle soll nun bis auf weiteres leer bleiben, aber weiter beheizt werden, um bei Bedarf – etwa für Flüchtlinge – schnell verfügbar zu sein. Für den Schulsport wird sie nicht mehr benötigt. Dafür hatte die Stadt sie zuletzt in Stand gehalten. Ein Verkauf der Hermann-Gieseler-Halle an einen Möbelhändler war im vergangenen Jahr im Stadtrat von Magdeburg gescheitert. In der Halle hat der SC Magdeburg jahrzehntelang seine Heimspiele ausgetragen. Die Handballer waren hier 107 Spiele am Stück ungeschlagen. In den 1950er-Jahren spielte dort Weltstar Louis Armstrong. Auch Max Schmeling hat dort geboxt.