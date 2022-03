Der Wirtschaftsforscher Joachim Ragnitz bremst die hohen Erwartungen an die Intel-Ansiedlung in Magdeburg etwas. Es handele sich um einen "Glücksfall für die Stadt und das Land", sagte der Vize-Chef der Ifo-Niederlassung in Dresden in der "Mitteldeutschen Zeitung". Die Effekte dürften eher gering sein.