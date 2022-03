Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer hofft auf Zuwachs. Bildrechte: MDR/Max Hensch

Probleme, mit denen sich Oscherslebens frisch gewählter Bürgermeister Benjamin Kanngießer nicht rumschlagen muss. Die Bodestadt könnte einer der großen Gewinner des Umlands sein. Weit genug entfernt vom Trubel der Großbaustelle und späteren Gigafabrik – und dennoch gut vernetzt. Oschersleben hat Kapazitäten auf dem Wohnungsmarkt und bei den Schulen. Kanngießer sieht seine Stadt auch in puncto Freizeitangebot gut aufgestellt. Mit dem Auto ist man in 20 Minuten am Eulenberg, in 30 mit der Bahn in Magdeburg. Kanngießer plädiert deshalb auch für einen besseren Takt in die Landeshauptstadt.