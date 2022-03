Intel kommt nach Magdeburg – und zwar mit einer neuen Giga-Fabrik. Das hat der Chiphersteller in dieser Woche bestätigt. Es ist die größte Firmen-Ansiedlung der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland. Sachsen-Anhalts Politiker übertrafen sich deshalb in den vergangenen Tagen beim Bejubeln der Meldung. Doch: Was sagen die Menschen vor Ort?