Magdeburgs ehemaliger Oberbürgermeister Lutz Trümper ist Ehrenbürger der Landeshauptstadt. Bei einem Festakt wurde dem 67-Jährigen am Mittwoch diese Auszeichnung verliehen. Zudem trug er sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Trümper war von 2001 bis zum Sommer vergangenen Jahres Oberbürgermeister in Magdeburg.