Etwa 50 Menschen haben sich am Donnerstagabend zur Mahnwache auf dem Friedensplatz in Magdeburg versammelt. Mit einer Schweigeminute, Blumen und mehreren Redebeiträgen erinnern die Teilnehmenden an die trans Frau Ella Nik Bayan, die sich am 14. September 2021 in Berlin auf dem Alexanderplatz das Leben genommen hat.

In den Reden erinnern sich Freundinnen und Freunde an ihre Freundin Ella. Sie erzählen von ihrer freundlichen Art, von ihrem warmen Lächeln, ihrer Hilfsbereitschaft. Aber auch von Ellas ständigen Kampf um Würde und Anerkennung. An ihre mühevolle Flucht aus dem Iran. An die Diskriminierung und Gewalt, die sie auch nach ihrer Ankunft in Magdeburg erfahren musste. Und auch, als sie 2019 nach Berlin zog, um dort glücklich zu werden.

Etwa 50 Menschen erinnerten am Donnerstag in Magdeburg an Ella Nik Bayan. Bildrechte: Georg Matzel

Begriffserklärung: trans - "trans" ist ein Oberbegriff, der verschiedene Menschen bezeichnet, die sich nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren.

Diskriminierung und Gewalt: "Leider hat sich nichts gebessert"

Georg Matzel hat Ella bei ihren ersten Schritten in Magdeburg begleitet, in Berlin eine Zeit lang eine Wohnung mit ihr geteilt. Zeitgleich zur Veranstaltung in Magdeburg organisiert er ein Gedenken in Berlin. Wenn er über Ella spricht, über die aktuelle Situation, ist ihm die emotionale Ergriffenheit anzumerken.

Ella Nik Bayan und Georg Matzel. (Archivbild) Bildrechte: Georg Matzel

Er ist überzeugt: "Das Zuviel an sozialem Druck, Diskriminierung und Gewalt hat Ella letztendlich in den Suizid getrieben." Auf den Straßen Magdeburgs und Berlins sei sie täglich Opfer von Beleidigungen, Übergriffen und Gewalt geworden. Nach ihrem Tod wurde ihr Grab mehrfach geschändet.

Leider, sagt Matzel, habe sich seit Ellas Tod aber nichts verbessert. Stattdessen müsse er feststellen, dass die Gesamtsituation für LSBTIQ* heute viel feindlicher sei, als noch vor zwei Jahren. "Diese Missstände deutlich zu machen, bestenfalls zu ändern, ist das politische Anliegen der Mahnwachen" sagt Matzel.

Mit Blumen, Kränzen und Bildern erinnerten viele Teilnehmende an Ella. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Er fordert ein gemeinsames Gegensteuern aus Politik und Gesellschaft: "Alle, die schweigen, würde ich gerne fragen: Was glaubt ihr, was langfristig passiert, wenn ihr all das Unrecht geschehen lasst?"

Begriffserklärungen: queer, LSBTIQ* - "Queer" ist ein Sammelbegriff für Personen, deren geschlechtliche Identität und/oder sexuelle Orientierung nicht der zweigeschlechtlichen, cis-geschlechtlichen und/oder heterosexuellen Norm entspricht.



- Die Abkürzung LSBTIQ* steht für „Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Trans, Inter und Queer"

Verantwortung der Gesellschaft

Ähnliche Gedanken äußern die Menschen, die bei der Mahnwache in Magdeburg das Wort ergreifen. Heike Ponitka, Gleichstellungsbeauftragte von Magdeburg, sagt: "Unsere Bemühungen haben nicht gereicht, dass Ella heute bei uns ist." Das Denken in Deutschland müsse sich ändern. Das gelte auch für Behörden. Die jüngsten Gesetzesänderungen seien kleine Schritte, die hoffentlich dazu beitragen könnten, Menschen besser zu schützen.

Die Gleichstellungsbeauftragte Heike Ponitka hält eine Rede für Ella. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Die grüne Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer, die sichtlich bewegt ist, erklärt: "Wir sollten dazu beitragen, dass der Tod von Ella nicht vergessen wird und dass er nicht umsonst war." Es sei nicht die Aufgabe marginalisierter Gruppen, sich selbst gegen Angriffe zu wehren oder damit irgendwie klar zu kommen. Es sei die Aufgabe der gesamten Gesellschaft, sich dagegen zu stellen.

Die grüne Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer hat das Schicksal von Ella tief berührt. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Micha, ein Freund von Ella, appelliert: "Ich bitte euch, alles dafür zu tun, damit niemand so enden muss, wie Ella. Wir müssen jetzt das Zeichen setzen, damit so etwas nie wieder passiert."

Forderungen an die Politik