Der erste Christopher Street Day (CSD) in Weißenfels vor anderthalb Wochen ist noch immer Diskussionsthema. Der Vorwurf der Veranstalter: Die Polizei habe die 800 Teilnehmer nicht ausreichend geschützt. In einer Mitteilung heißt es, man widerspreche der Darstellung der Stadt, es habe zu keiner Zeit Gefahr für die Teilnehmer bestanden. "Die Polizei hat nicht grundlos mehr Einsatzkräfte nachgefordert und dazu geraten bzw. versucht den Demo-Zug abzusagen." Es hätten lediglich 37 Einsatzkräfte zur Verfügung gestanden, weitere 30 seien später dazugekommen.

Der 22-jährige Eric Stehr gehört zu den Organisatoren des Christopher Street Days in Weißenfels. Bildrechte: Oliver Wiebe

"Es ist eine Blamage für die Region und das Land, wenn sich eine Region als weltoffen und divers darstellen will und es dann zu derartigen Zwischenfällen kommt", sagte Sprecher und Mit-Organisator des CSD Weißenfels, Eric Stehr, MDR SACHSEN-ANHALT. Angesichts der jüngsten queer-feindlichen Vorfälle in Naumburg und Wernigerode hätte man gewarnt sein müssen. Das Team des CSD Weißenfels habe die Sicherheitsbehörden im Vorfeld auf mögliche Probleme aufmerksam gemacht – auf Postings der rechtsextremen Kleinstpartei III. Weg, auf die in Naumburg mit Reichsfarben übermalte Regenbogentreppe, auf "Stimmungsmache in den sozialen Netzwerken".