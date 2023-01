Badesaison droht auszufallen Neustädter See stark mit Bakterien verschmutzt – Ursache unklar

Der Neustädter See in Magdeburg ist so stark mit Bakterien belastet, dass die Stadt davon abrät, dort baden zu gehen. Bereits im letzten Jahr war der See mehrfach gesperrt. Die Stadt will Maßnahmen ergreifen, um den Badebetrieb in diesem Jahr zu ermöglichen. Die im Wasser gefundenen Bakterien, sogenannte Enterokokken, lösen verschiedene Krankheiten aus.