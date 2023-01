Großeinsatz der Polizei in Fermersleben Waffe am Fenster: Polizei beendet Suche nach Mann in Magdeburg

In Magdeburg löste ein Mann am Montag einen Großeinsatz der Polizei in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Fermersleben aus. Nun hat die Polizei die Suche nach ihm beendet. Der Mann soll vermeintlich mit einer Waffe hantiert haben. Er war nicht gefasst worden.