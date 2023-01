Unbegleitete minderjährige Geflüchtete: So hilft der Verein Refugium aus Magdeburg

Am Ziel ist der junge Somalier noch lange nicht. Yusuf will noch studieren, seine eigene Firma gründen. Und er will laufen. Das hat er schon in seiner Heimat Somalia getan. Seine Bestzeit über die Marathondistanz liegt bei 2:39. Er trainiert hart dafür, diese Zeit noch zu toppen. Man trifft ihn am Elbufer, im Stadtpark, im Leichtathletikstadion des SCM. "Mein Ziel sind 2 Stunden 20", verrät er. Eine Zeit, die Profis laufen. Aber so ehrgeizig, wie Yusuf ist, kann er das schaffen.