Mit der zusätzlichen Aufnahmeeinrichtung reagiert das Land auf den allgemeinen Trend, dass seit September wieder mehr Asylsuchende in Deutschland ankommen . Zuletzt wurden daher schon die Kapazitäten der Erstaufnahmestelle in Halberstadt schrittweise ausgebaut und zusätzliche Außenstellen in Betrieb genommen. Damit sollten die Kommunen bei der Aufnahme entlastet werden , da auch dort die Kapazitäten zunehmend ausgelastet seien, teilte das Ministerium mit.

Im diesem Jahr sind bisher mehr als 5.300 Asylsuchende in Sachsen-Anhalt registriert worden. Darüber hinaus sind in diesem Jahr bisher rund 29.100 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Sachsen-Anhalt aufgenommen worden. Die Menschen werden nach ihrer Ankunft zunächst in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber untergebracht und von dort in die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt.